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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698290/6-خطوات-رابط-الاستعلام-عن-الرقم-التأميني-بالرقم-القومي-2022

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. يرغب كثيرون في الحصول على الرقم التأميني الخاص بهم، والذي يخصص لكل فرد داخل منظومة التأمينات الإجتماعية. والرقم التأمينى، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، فهو النواه الرئيسية لنظام المعلومات، إذ يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، مع إنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأمينى بيانات الاسم ثلاثيا, واسم الأم, ومحل الميلاد , ومركز الميلاد.

دوت الخليج

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2022

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، وذلك من خلال الرابط التالي

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2022

وينشر موقع دوت الخليج خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، والتي تتمثل في 6 خطوات، نرصدها فيما يلي:

أولا - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى

ثانيًا – اختيار أيقونة بدء الخدمة.

ثالثًا - تقوم بإدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والاسم الاول للام.

رابعا - يتم ضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

خامسًا - يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

سادسا- تثوم بإرسال الطلب لتظهر لك بعدها تظهر بيانات الرقم التأمينى.

خدمات أخرى تقدمها هيئة التأمينات الإجتماعية 2022

- الاستعلام عن آخر مدة تأمينية ومدد الاشتراكات فى التأمين الاجتماعى والأجور الخاصة بكل مدة بالإضافة إلى الاستعلام عن الاستقطاعات.

- يمكن لصاحب المعاش وذويهم الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- معرفة زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المنصرف والمستفيدين الحاليين منه. - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد.

- يستطيع المالك ، في حالة امتلاكه سيارة، استعراض كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص من مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها.

اختصاصات الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

وتختص الهيئة القومية بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات و المستحقين عنهم وعلى الاخص:

- تقوم بتوفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي. - تقوم تحصيل الاشتراكات المقررة. - مهمتها أيضا الاستثمار الأمثل لفائض الأموال من خلال صندوق الاستثمار. - كما تعقوم بصرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل. - كما تقوم صرف تعويـض عن الأجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض و نفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص. - وتتولى صرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.