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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698286/متاح-رابط-موقع-وزراة-التربية-والتعليم-نتيجة-الصف-الرابع-الابتدائي-2022

ينتظر طلاب الصف الرابع الابتدائي والأهالي، ظهور نتيجة أبنائهم من طلاب الصف الرابع الابتدائي الذين أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الماضي الموافق 12 مايو 2022، وبدأ الأهالي في البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم.

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موقع وزارة التربية والتعليم 2022 نتائج الامتحانات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، أن عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022، تتم بكل دقة وشفافية عقب الانتهاء من كل امتحان، لضمان حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها دون أية أخطاء.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أن درجة المقرر الدراسي تحسب من خلال مجموع «درجات الاختبار - المهام الأدائية -درجات المواظبة»، وأن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ستحسب من 100 درجة في المادة في هيئة ألوان كل لون يحدد مدى استيعاب الطالب وإدراكه للمقرر الدراسي عبر احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجات كل فصل دراسي.

رابط وزارة التربية والتعليم

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022، ستعلن بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد انتهاء عملية التصحيح ورصد درجات طلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

لم يتم تحديد رابط وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة طلاب الصف الرابع الابتدائي إلى الآن، ولكن أتاحت الوزارة رابط الموقع الرسمي الذي سيعلن عليه النتيجة بمجرد ظهوروها، كذلك خطوات معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي كالتالي:

1 - الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هـــنـــا.

2- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن نتيجة الطلاب».

3- تحديد السنة الدراسية المقيد بها الطالب والفصل الدراسي.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطلاب والضغط على استعلام.

5- في حالة توافر النتيجة سيظهر تقييم الطالب على هيئة 4 ألوان «الأزرق - الأخضر - الأحمر - الأصفر».

تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وأوضحت الوزارة أن تقييم الطلاب يأتي في هيئة ألوان، وحددت معنى كل لون كالتالي:

- اللون الأزرق: ويشير أن الطالب قد يفوق التوقعات باكتساب المعارف والمهارات «85 إلى 100».

- اللون الأخضر: يشير إلى أن الطالب قد يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة من «65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر: يوضح أن الطالب قد يكون في حاجة إلى بعض الدعم من «50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر: يشير إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ومازال في حاجة للكثير من الدعم من « 1 لأقل من 50».