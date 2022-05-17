تضامن النواب تناقش مشروع موازنة الوزارة وخطتها الاستثمارية للعام المالي 23/22 (صور)

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698283/تضامن-النواب-تناقش-مشروع-موازنة-الوزارة-وخطتها-الاستثمارية-للعام-المالي-2322-صور

عقدت لجنه التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اجتماعا لمناقشة مشروعا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي،” قطاع الحماية الاجتماعية ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات”، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

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