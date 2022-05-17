انت الان تتابع تفاصيل خبر تفوق الفارس الأبيض.. تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش قبل مباراة اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698281/تفوق-الفارس-الأبيض-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-الزمالك-وطلائع-الجيش-قبل-مباراة-اليوم

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم، ضد نظيره طلائع الجيش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل فى 37 مباراة جمعت الفريقين في بطولات الدوري والكأس وكأس الرابطة، حقق فريق الزمالك في 21 وانتصر الجيش في 9 وحضر التعادل في 7 مباريات.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني

انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.

وتعادل النادي الأهلي أمام فريق سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في مباراة متواضعة جدا للاعبي النادي الأهلي وعلامات استفهام أيضًا على إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للمباراة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول في النادي الأهلي، عن طريق باسم مرسي، في الدقيقة 88، بينما تعادل محمد مجدي قفشة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، بعد عودة حكم اللقاء لتقنية الفار.