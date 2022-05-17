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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698280/تعليم-الشيوخ-توافق-علي-مقترح-النائب-رمضان-إمام-بتغطية-وتدعيم-المناطق-المحرومة-بخطوط-الهاتف-الأرضى-وخدمة-الإنترنت-بالإسماعيلية

وافقت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، والخاص بتوصـيل خطوط الـتليفونات الأرضـي وخدمة الإنترنت وتغطية الأماكن الـمـحرومـة مـن هـذه الـخدمـة بمحـافظة الإسماعيلية

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات ، و المهندس حسام الدين مصطفى مدير عام منطقة تليفونات الإسماعيلية.

تغطية وتدعيم المناطق المحرومة بخطوط الهاتف الأرضى وخدمة الإنترنت بالإسماعيلية

وقال إمام، فى مناقشة الاقتراح برغبة، أن أغلب أهالى قرى ومراكز محافظة الإسماعيلية تعانى من سوء خدمات الاتصالات والانترنت، بالإضافة إلى عدم تواجد خطوط التليفون الأرضى ببعض القرى وتوابعها، وهو ما يتسبب فى تعطيل مصالحهم، وعزلهم عن العالم الخارجي ، كما أشار إلى أنه فى ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمى، أصبح لزاماً توفير كافة الوسائل التى تساهم فى استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه خلال الزيارات الميدانية للمدارس بالقرى، وجد العديد من الشكاوى بعدم توافر خدمة الإنترنت بمعظم قرى ومدارس المركز والمدينة، مؤكداً أن سوء خدمة الاتصالات والانترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية فى ظل المنظومة الجديدة والاعتماد بشكل أساسى في التعليم عن بعد "أون لاين"، لا سيما فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب إمام، بالتنسيق في اسرع وقت بين كافة الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها، وخصوصًا توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي، وكذلك عـمل جدول زمـني مُحدد بتوصيل خطوط التليفون الأرضـي لكـل مديـنة والقري التابعـة لـهـا علـي حدى، فضلا عن توفير الاعتـمـادات المـالية المطلـوبة لتوصيل خطـوط التليفون الأرضي ويتم الـبدء في أقرب وقـت بكـل مـدينة عـلي حـدى عند توافـر الاعـتمـادات الماليـة يتـــم البــدء بتوصيــل الخـطــوط فوراً ويتم إدراج هــذه المناطـق التي تم عـمـل حـصـر لـها فـي الخـطـة المالـيـة للـعـام الحـالـي بالـوزارة وتكون أولـوية التوصيل حـسـب الكثافة السكـانية لكــل منطقة.

ثم جاءت توصية اللجنة بالموافقة على تغطية وتدعيم المناطق المحرومة بالقرى والعزب ومراكز محافظة الإسماعيلية ومدارسها بخطوط الهاتف الأرضى وخدمة الإنترنت لخدمة المواطنين بناء على طلب النائب رمضان إمام وخاصة طلاب الثانوية العامة فى ظل منظومة التعليم الجديدة.