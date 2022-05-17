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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698279/انطلاق-حملة-طرق-الأبواب-بالقليوبية-من-22-مايو-الجاري-عبر-750فرقة

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق انطلاق حملة "طرق الابواب" التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عام بالمنازل في جميع قرى وعزب المحافظة خلال الفترة من 22مايو الجاري الى 2 يونيو 2022

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تأتي تلك الخطوة في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين فئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض الخطيرة للمرض والوصول إلى المواطنين المستحقين التلقيح مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحماية المواطنين والاهتمام بالقطاع الصحي والتي من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية مؤكدًا على فاعلية وأمان جميع اللقاحات المتوفرة للوقاية من فيروس كورونا.

الاعلان عن الحملة

‎وأضاف الهجان أن مديرية الصحة بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بالتنسيق مع كافة الادارات الصحية سوف تقوم بالتطعيم عن طريق 750 فرقة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق، الجامعات...) وغيرها بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوى الهمم تسهيلًا عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 1 مليون و200 ألف مواطن موجهًا كافة رؤساء المراكز والتنفيذيين بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ،وعن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"لتشجيع المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح.

تخصيص بعض الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين

يذكر أن محافظ القليوبية قد ناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع عن طريق رقم ( ٠١١١٩٩٩٢٦٢٤ ) او الخط الساخن للمحافظه (١١٤) بالإضافة إلى رقم غرفة الغرفة الوقائية بمديرية الصحة بالقليوبية (0133222859) أو رقم ( 0133230296 ) او عن طريق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة " ورقم وزارة الصحة والسكان (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".