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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698274/موقع-دعم-مصر-لتسجيل-رقم-الهاتف-على-بطاقة-التموين-2022

يسارع المواطنوان الآن لتحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بهم، وتسجيل رقم الهاتف على البطاقة التموينية؛ تنفيذًا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي ناشدت أصحاب البطاقات التموينية بسرعة تحديث بياناتهم وتسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية؛ تجنبًا لوقف الدعم الخاص به.

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تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين 2022 دعم مصر

وأكدت وزارة التموين، على المواطنين، ضرورة تسجيل رقم الهاتف الخاص بصاحب بطاقة التموين ممن تسلموا رسالة تحذيرية على بون صرف الخبز؛ وتحديث بياناتهم وتقديم بيان مالي بدخل الأسرة للتأكد من استحقاقها للدعم التمويني، وذلك ضمن خطة وزارة التموين في تنقية المنظومة التموينية لحذف أصحاب الأجور المرتفعة ومن يمتلك سيارة حديثة موديل 2018 فيما أحدث؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف 2022

وأتاحت وزارة التموين، على البوابة الإلكترونية الخاصة بها، رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف، وتحديث البطاقات التموينية وإضافة رقم الهاتف الخاص بصاحب البطاقة التموينية من خلال موقع دعم مصر، على أن يكون الهاتف مسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات الاتصال منذ 3 أشهر على الأقل، وأن تكون البطاقة التموينية مفعلة ونشطة على قاعدة البيانات التموينية.

رابط دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف 2022

وللراغبين بتسجيل أرقام هواتفهم على موقع دعم مصر، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التموين على رابط موقع دعم مصر من هـــنـــا.

2- اختيار زر الخدمات التموينية المتاحة.

3- اختيار تفعيل البطاقة التموينية.

4- كتابة رقم هاتفك في الخانة الفارغة التي ستظهر لك.

5- اختيار إعادة إرسال الرقم السري للهاتف.

6- إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

تغيير رقم الهاتف على بطاقة التموين

وأتاحت الوزارة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التموين على رابط موقع دعم مصر، خدمة تغيير رقم الهاتف لصاحب البطاقة التموينية، مجانًا، عن طريق:

- الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التموين على رابط موقع دعم مصر واختيار صفحة التعديلات من هــنـــا

- إدخال رقم البطاقة التموينية على موقع دعم مصر

- استلام الرقم السري.

- ثم تقوم بتغيير رقم الهاتف المحمول وتحديث البيانات.

7- إدخال رقم بطاقة التموين المراد تسجيلها والتأكد من كتابة الـ12رقم.

8- اختيار زر إرسال الرقم السري.

9- التأكد من إنهاء كافة الخطوات بشكل سليم.