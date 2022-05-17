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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698270/حقوق-إنسان-النواب-تناقش-ربط-الموازنة-العامة-وخطة-التنمية-الاقتصادية-للمجلس-القومي-لحقوق-الإنسان-صور

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳ فيما يخص المجلس القومي لحقوق الإنسان بحضور ممثلي المجلس القومي منهم الأمين العام السفير فهمي فايد ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

دوت الخليج

ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية للمجلس القومي لحقوق الإنسان

وكانت قد عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، لقاء مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك مع اللجنة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

طارق رضوان: أصبح لزاماً علينا تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أوضح رضوان، أن اللقاء يعد أول لقاء بعد إطلاق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وفقاً للدستور والالتزامات الدولية والإقليمية لمصر ووفقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد رضوان، أنه أصبح لزاماً علينا وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يخص ملف حقوق المرأة، وتلعب السلطة التشريعية الدور الضامن والمراقب لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتى أصبحت عقد بين الدولة والمجتمع المصرى.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أهمية وجود قانون موحد لمحاربة العنف ضد المرأة، وكذلك وجود تعاون بين لجنة حقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة فيما يخص ملف العفو عن الغارمات.