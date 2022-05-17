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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698269/كريم-عبد-العزيز-يهنئ-الزعيم-عادل-إمام-يبوم-ميلاده-أيقونة-الفن-العربي

حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الزعيم عادل إمام بيوم ميلاده الـ 82، وكان من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، الذي وصف الزعيم بأيقونة الفن المصري والعربي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهنئة كريم عبد العزيز بعيد ميلاد عادل إمام

كتب كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقا صورة للزعيم عادل إمام: “عيد ميلاد سعيد الزعيم النجم عادل إمام، أيقونة الفن المصري والعربي، آطال الله في عمره، وأمده بالصحة والعافية، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ”.

عيد ميلاد الزعيم

وكان قد هنئه رجل الأعمال الشهير “نجيب ساويري” من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، فكتب: ““كل سنة و "الزعيم " طيب و بصحة و بخير . بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم و أسعدتهم بأعمالك .. أشكرك و اتمنى لك كل السعادة و الصحة، “سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده و هون عليها و كان سبب في فرحها… شكرا صديقى العظيم”.

كريم عبد العزيز في الاختيار 3

من ناحية أخرى، تألق الفنان كريم عبد العزيز للمرة الثانية على التوالي في مشاركته في مسلسل “الاختيار” في الجزئين الأخريين بشخصية اللواء زكريا، وحاز دوره على إشادات عريمة من قبل الجمهور، فضلا عن النجاحات التي حققها العمل ككل.

ويرصد مسلسل الاختيار في أجزاءه الثلاثة السابقة حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة، ويعد العمل في موسمه الثالث من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.