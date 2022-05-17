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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698267/قبل-البداية-غضب-في-اتحاد-الكرة-من-إيهاب-جلال-بسبب-قائمة-المحترفين- خاص

أعرب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، عن غضبهم من الخطأ الذي سقط فيه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، وذلك من قبل بداية مهمة المدير الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تولي مهمة تدريب منتخب مصر، للمدرب الوطني إيهاب جلال خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل بعد انتهاء عقده، فيما سيخوض جلال أول مبارياته مع منتخب مصر في يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر الأول لمواجهتي إثيوبيا وغينيا في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبل.

وكشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، النقاب عن غضب مسؤولي اتحاد الكرة بعد إعلان الجهاز الفني عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل.

وشهدت القائمة غياب المدافع المحترف ضمن صفوف اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، قبل أن يعود الجهاز الفني بعد ساعات ليعلن ضم المدافع المخضرم، لتتردد أنباء عن أن سقوط اسم اللاعب من القائمة الأولى جاء سهوًا.

ومن المنتظر أن يبلغ الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلال بغضب مسؤولي الجبلاية بخطأ سقط فيه الجهاز الفني قبل بداية مشواره.

قائمة المحترفين

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

محمود حسن تريزيجيه ( باشاك شهير التركي )

عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

مصطفي فتحي ( التعاون السعودي )

أحمد حمدي ( مونتريال الكندي )

سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

بيان استدعاء حجازي

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن إيهاب جلال، استدعاء أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ضمن قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتأكد الجهازان الفني والطبى لمنتخب مصر من شفاء أحمد حجازى تماماً من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة.