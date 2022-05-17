وزيرة التخطيط تستعرض أمام النواب مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698266/وزيرة-التخطيط-تستعرض-أمام-النواب-مستهدفات-خطة-العام-المالى-الجديد-20222023-بقطاع-الصحة

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، موضحة أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

دوت الخليج

مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الخطة تستهدف توفير 1500 سرير رعاية مركزة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، فضلا عن شراء 1000 سيارة إسعاف جديدة، وإنشاء 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلا عن تعزيز الدور الصحى لمصر بدول افريقيا خاصة بدول جنوب السودان وجيبوتى وأوغندا.

هذا وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره هالة السعيد .

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.