انت الان تتابع تفاصيل خبر وصول جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق لمسجد الرحمة لأداء صلاة الجنازة | صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698265/وصول-جثمان-والد-الفنان-ضياء-عبد-الخالق-لمسجد-الرحمة-لأداء-صلاة-الجنازة--صور

رحل عن عالمنا مساء أمس والد الفنان ضياء عبد الخالق، وفقا لما نشره نجله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اذ طالب الجمهور بالدعاء له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تشييع جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق

ويشيع جثمان والد الفنان ضياء عبد الخالق اليوم الثلاثاء اذ وصل الجثمان وفي انتظار الصلاة عليه بعد الظهر من مسجد الرحمه قبل كوبرى التونسى طريق الأوتوستراد، على أن يقام العزاء غدا الأربعاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

غياب نجوم الوسط الفني من جنازة والد ضياء عبد الخالق

ولم يظهر حتى الأن أي شخص من الوسط الفني بجانب الفنان ضياء عبد الخالق ليأخذ بأزره في وفاة والده، وظهر على الفنان ضياء عبد الخالق ملامح الحزن والكسرة لوفاة والده أثناء توديعه لمثواه الأخير.

وفاة والد صياء عبد الخالق

وكان كتب عبد الخالق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلنا عن وفاة والده: “ إنا لله و إنا إليه راجعون توفى اليوم والدى الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم”.

معلومات عن الفنان ضياء عبد الخالق

ويعد الفنان ضياء عبدالخالق ممثل مصري. ولد في 13 يونيو 1965، تخرج من كلية التربية، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولفت الانتباه له من أدوار الشر، التي تميز في أدائها، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ومن أعماله: فيلم أمير الظلام مع الفنان عادل إمام، ومسلسل ملح الأرض مع محمد صبحي، ومسلسل.الاختيار مع المخرج بيتر ميمي.

وكانت أخر أعمال الفنان مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في رمضان 2022 بجانب كلا من طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.