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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698264/وزيرة-التخطيط-من-البرلمان-خطة-التنمية-لعام-22-23-تستهدف-إنشاء-15-جامعة-أهلية-بالشراكة-مع-القطاع-الخاص

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 تتضمن إنشاء 25 ألف فصل دراسى جديد خلال العام بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 15 مليار جنيه، منها 650 فصل بمراكز الشباب.

دوت الخليج

وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 22-23

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة للملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخطة تستهدف إنشاء نحو 15 جامعة أهلية بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن مساهمة الحكومة فى إنشاء الجامعات الأهلية تبلغ نسبتها نحو 25%، مشيرة إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر أكبر من قدرة أى دولة على النمو.