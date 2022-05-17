انت الان تتابع تفاصيل خبر الأحد المقبل.. عرض فيلم "ثانية واحدة" لـ دينا الشربيني على نتفلكس حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /698262/الأحد-المقبل-عرض-فيلم-ثانية-واحدة-لـ-دينا-الشربيني-على-نتفلكس

تستعد منصة نتفلكس الرقمية لطرح فيلك “ثانية واحدة” الذي تخوض بطلوته الفنانة دينا الشربيني بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر مايو، رغم أنها لم تحقق به نجاحات في درو العرض المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عرض فيلم ثانية واحدة لـ دينا الشربيني على منصة نتفلكس

ويعد فيلم “ثانية واحدة” بطولة الفنانة دينا الشربينى ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي ويشارك به عدد من ضيوف شرف أبرزهم الفنان أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث حول شاب يتعرف على فتاة، ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.

دينا الشربيني تنتظر أعمال فنية مقبلة

على نفس السياق تعيش الفنانة دينا الشربيني خلال الفترة الحالية حالة من الازدهار الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية المقرر عرضها خلال الفترة القليلة المقبلة، اذ تنتظر عرض فيلم الجديد “يوم 13” والتي تشارك به بجانب أحمد داود، شريف منير، محمد ثروت، نسرين أمين، أروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما انتهت دينا الشربيني من تصوير مسسل اخر دور منذ ما يقرب من سنتين لكن لم يسنح له بأن يخرج إلى النور ليظهر تألقها خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من بطولة أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

أخر أعمال دينا الشربيني

وتعد أخر أعمال الفنانة المتألقة دينا الشربيني في الدراما مشاركتها في مسلسل “المشوار” بجانب الفنان محمد رمضان في رمضان 2022، ويشارك في بطولة المسلسل أيضا الفنان أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.