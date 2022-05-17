نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

أنهى طلاب الصف الثاني الاعدادي اداء امتحاناتهم النهائية للفصل الدراسي الثاني منذ عدة أيام، ومنذ انتهاء الامتحانات بدأ ترقب الاباء والامهات لظهور النتيجة في أي لحظة، وقد تم الاعلان بالفعل عن ظهور نتيجة طلاب الصف الثاني الاعدادي في العديد من المحافظات في مصر تباعاً خلال الساعات والأيام الماضية.

نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2022 بالاسم ورقم الجلوس

يذكر أن امتحانات الطلاب من ابناء الصف الثاني الاعدادي قد بدأت في أغلب المحافظات في يوم السبت تاريخ 7 من شهر مايو الجاري وانتهت في يوم الخميس الموافق لتاريخ الثاني عشر من هذا الشهر وقد بدأ الطلاب بالفعل في قضاء عطلة نهاية العام الدراسي، وقد اعلنت الكثير من المدارس في المحافظات عن ظهور النتائج وتهنئة الناجحين.

الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والاسم وبالرقم القومي

مع تقدم الحياة التكنولوجية الحالية تعددت سبل الوصول للنتيجة والتأكد منها فمنها الالكتروني ومنها التقليدي ومن الطرق السهلة والمتاحة حالياً امكانية معرفة النتيجة من المنزل بدون مجهود وذلك بالدخول الى المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتي تعرض النتائج بشكل مجاني تماما.

يمكن الحصول على نتيجة طلاب الصف الثاني الاعدادي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى هذا الموقع من هنا.

التوجه الى خانة خدمات تعليمية.

اختيار خانة خدمات التعليم الاساسي

الدخول الى خانة خدمات تعليمية لصفوف النقل.

اختر نتيجة الصف الثاني الاعدادي.

حدد نتيجة الترم الثاني او الفصل الدراسي الثاني.

حدد تاريخ العام.

ادخل رقم الجلوس او الرقم القومي او اسم الطالب الكامل.

اضغط على زر عرض النتيجة.

يمكنك الان تحميل النتيجة والاحفاظ بها على جهازك او تصويرها باستخدام لقطة الشاشة او حتى تصويرها بالكاميرا.

وقد اوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الطلاب لهذا العام جيدة ونسب النجاح مرتفعة، وقد خضع الطلاب لاداء الامتحانات بالنظام الجديد الذي يستخدم فيه التابلت مع الامتحان الورقي التقليدي حيث يتم تقسيم الامتحان الى نصفين نصف المدة لاجابة على اسئلة التابلت والجزء الاخر للامتحان التحريري وكذلك هناك الامتحانات الشفوية والعملية للمواد العلمية، ولم تشهد الامتحانات الكثير من المشاكل وسارت الامتحانات في اغلب المناطق بصورة مرضية.