وزارة الداخلية تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع الغذائية عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:28 مساءً - واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1341) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (4,270 طن "دقيق – مسلى – سكر – زيت طعام" – 3000 لتر مواد بترولية - 5 طن "أسمنت") ، (333) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (10 طن "أسمنت" - 20,928 طن "سكر حر - مكرونة – أرز - مسلى - دقيق أبيض- لحوم- أعلاف" – 35 عبوة سجائر – 13 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (462) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (28 قضية دقيق مدعم"تصرف، تجميع" – 80 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 96 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 48 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 20 قضية توقف عن الإنتاج –190 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (11,600 طن دقيق بلدى – 82645 رغيف – ماكينة صرف) ، وكذا (37) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,200 طن أسمدة – 35800 لتر "بنزين – سولار" – 35 إسطوانة بوتاجاز – 5379 متر مكعب غاز طبيعى).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (60,748 طن – 48 إسطوانة بوتاجاز – 35 عبوة سجائر – 38800 لتر مواد بترولية – ماكينة صرف - 82645 رغيف بلدى – 5379 متر مكعب غاز طبيعى) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (10 طن "أسمنت") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك لتجارة المواد البناء) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5,218 طن "مكرونة – أرز أبيض – دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (2 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك محل جزارة لبيع اللحوم) بمحافظة المنوفية.

ضبط (37 قطعة أجهزة تنبيه وكماليات سيارات) خاصة بمركبات الطوارئ بدون مستندات ومحظور تداولها بالأسواق بدون تصريح من الجهات المختصة.. بحوزة (مالك محل لتجارة كماليات السيارات) بمحافظة الشرقية.

ضبط (100 طن " أرز أبيض – أرز شعير") تم تجميعها توريدها للجهات المختصة بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك شركة لضرب الأرز) بمحافظة البحيرة.

ضبط (47,129 طن "أرز أبيض") تم تجميعها توريدها للجهات المختصة بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية1) بمحافظة الجيزة.

ضبط (4,555 طن "مفروم لحوم") بدون بيانات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً للجهات المعنية .. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (6 طن "سكر حر - دقيق أبيض") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارةالسلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (11) قضية بمضبوطات بلغت (297,571 طن أقماح محلية) – (9 مخازن) – (2 سيارة نقل) أبرزها الآتى :

ضبط (190,831 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية .

ضبط (15 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (قائد سيارة) حال سيرها بمحافظة الجيزة ، لتجميعه كمية قدرها (3,770 طن "أقماح محلية") دون تصريح نقل محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.