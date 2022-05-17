معامل هيئة الدواء المصرية تجتاز اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقًا للمواصفات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:28 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية حصول معامل الهيئة على اعتماد المحلي الوطني للاعتماد (EaGAC)، وذلك طبقا للمواصفات الدولية.

هذا؛ وقد تسلم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة شهادات اعتماد عدد من معامل الهيئة من المهندس/ هانىء الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وذلك بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء كافة متطلبات المواصفات الدولية (ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010)).

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وأشاد المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذي نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات، حيث أن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دولياً تحت مظلة المجلس الوطني للاعتماد، وذلك طبقًا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC).

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير كافة السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصري لكافة دول العالم.