أخبار مصرية

السفيرة المصرية لدى موريشيوس تستقبل رئيس الوزراء الموريشي وأعضاء حكومته

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 12:28 مساءً - اقامت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى موريشيوس، حفل عشاء على شرف Pravind Jugnauth رئيس الوزراء الموريشي، ورئيس البرلمان، والسادة وزراء الحكم المحلي، و التعليم، و الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والمرأة والأسرة، والطاقة، والمرافق العامة، والخدمات المالية، و الاقتصاد الأزرق، والمزارع السمكية.

هذا، وقام رئيس الوزراء بتقديم الشكر على الدعوة الموجهة له ولأعضاء حكومته، معربًا عن تقديره الكبير لمستوى العلاقات الثنائية المتميز بين مصر وموريشيوس. كما أعرب السادة الوزراء عن سعيهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات، حيث أشارت وزيرة التعليم إلى سعي موريشيوس للاستفادة من خبرات مصر في مجالات التعليم وحرصهم على إيفاد مدرسين موريشيين لتلقي تدريبات في تطبيقات التكنولوجيا والمعلومات، فضلاً عن الاستفادة من خبرات مصر في مجال التعليم عن بعد. كما أعرب وزير الطاقة والمرافق العامة عن رغبة موريشيوس في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال توليد الطاقة المتجددة.

ومن جانبها، قامت السفيرة المصرية بتقديم الشكر لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الموريشية على الدعم الذي يقدموه لتعزيز التعاون بين مصر وموريشيوس في عدة مجالات، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد من التقارب والتعاون بين البلديّن بالشكل الذي يؤدي إلى خلق مزيد من الوظائف وزيادة التبادل التجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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