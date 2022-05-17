لتصوير امتحان العلوم.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة معلم للتحقيق بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، استبعاد رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية، وإحالة معلم، للشؤون القانونية لقيام الأخير بتصوير ورقة الأسئلة وإرسالها لآخر، وذلك لمخالفة التعليمات الوزارية.





وأضاف رضوان- فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم استبعاد رئيس لجنة بإحدى لجان الشهادة الإعدادية ويدعى "م. أ" وتكليف آخر بدلا منه، كما تم إحالة المعلم "م.ع" للتحقيق والشؤون القانونية، فى واقعة تصوير ورقة امتحانية لمادة العلوم بالهاتف المحمول، وإرسال الصور لآخر يدعى "أ.ش" بغرض الغش، وكذلك تم استبعادهما من أعمال الامتحانات، لمخالفة التعليمات الوزارية فى إحدى اللجان الفرعية.

وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة فى واقعة الغش.

جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام 2021 - 2022 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

الجدير بالذكر أن 8 آلاف و450 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى مختلف المدارس موزعين على 83 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.