وأضاف رضوان- فى بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم استبعاد رئيس لجنة بإحدى لجان الشهادة الإعدادية ويدعى "م. أ" وتكليف آخر بدلا منه، كما تم إحالة المعلم "م.ع" للتحقيق والشؤون القانونية، فى واقعة تصوير ورقة امتحانية لمادة العلوم بالهاتف المحمول، وإرسال الصور لآخر يدعى "أ.ش" بغرض الغش، وكذلك تم استبعادهما من أعمال الامتحانات، لمخالفة التعليمات الوزارية فى إحدى اللجان الفرعية.
وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة فى واقعة الغش.
جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى للعام 2021 - 2022 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.
الجدير بالذكر أن 8 آلاف و450 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى مختلف المدارس موزعين على 83 لجنة على مستوى إدارات المحافظة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتصوير امتحان العلوم.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة معلم للتحقيق بشمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.