معامل هيئة الدواء المصرية تحصل على شهادة المجلس الوطنى للاعتماد

جدة - نرمين السيد - وتسلم رئيس الهيئة، شهادات اعتماد عدد من المعامل، من المهندس هانىء الدسوقى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، وذلك بعدما تمكنت الهيئة من استيفاء جميع متطلبات المواصفات الدولية "ISO/IEC 17025:2017 & ISO/EC 17043:2010".

وأعرب رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير، وأشاد المهندس هانئ الدسوقى، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، بالجهد المبذول من قبل القائمين على هيئة الدواء المصرية، والذى نتج عنه الحصول على تلك الاعتمادات، حيث أن هذه الاعتمادات تتيح لمعامل هيئة الدواء المصرية إصدار الشهادات والتقارير المعتمدة دوليا تحت مظلة المجلس الوطنى للاعتماد، وذلك طبقا لاتفاقية الاعتراف المتبادل مع منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل "ILAC".

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم قطاع صناعة الدواء الوطنية، وتوفير جميع السبل لضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات الصيدلية المصرية، وتعزيز فرص تصدير الدواء المصرى لدول العالم.