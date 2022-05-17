التعليم العالى: إغلاق كيان وهمى فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات الوهمية التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.





وأفاد التقرير بمداهمة اللجنة للمنشأة المسماة "الأكاديمية العربية لعلوم الإعلام الكائن مقرها (82 شارع مصطفی النحاس - مدينة نصر - الدور الثالث، محافظة القاهرة)"، والتى تقوم بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأنها تمنح دبلومه متخصصة فى المجالات التالية:

(المذيع الشامل - التعليق الصوتى الشاملة - الدبلاج - الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعى)، كما تدعى بأنها أكاديمية متخصصة فى التدريب الإعلامى بالطريقة الأمريكية.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارا بغلق المنشأة الوهمية، كما خاطب محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة ستكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة المقبلة بكل محافظات الجمهورية، والتى تدعى كذبا، منح درجات أكاديمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.

وأكد المتحدث الرسمى أنه بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والعدل، تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكل أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس ـ الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مستمر، كما يتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة.