تلقى المخلفات بالطريق.. ضبط 20 عربة كارو وتروسيكل ببولاق والحوامدية

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 20 عربة كارو وتروسيكل أثناء قيامهم بإلقاء كميات من المواد الصلبة ومخلفات الرتش والقمامة بعدد من الشوارع الرئيسية بأحياء جنوب وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والحوامدية.





وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تكثف من حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للحد من مخالفات إلقاء عربات الكارو المخلفات بالشوارع والطرق الرئيسية لما تسببه من مظهر غير حضارى، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المركبات التى تلقى مخلفات الرتش بنهر الطريق.

وأوضح أن جهود الحملات على مدار يومين أسفرت عن قيام حى شمال الجيزة من ضبط 12 عربة كارو وعدد 3 تروسيكل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الأقصر وبشتيل وحسين مهران والمطار والبوهى وميدان سفارى وبطيء محور أحمد عرابى بقطاع المنيرة الغربية.

كما قام حى جنوب الجيزة بضبط تروسيكل يقوم بإلقاء مخلفات الرتش بشارع ربيع الجيزى بجوار سور السكة الحديد وقد تم التحفظ عليه ورفع كافة المخلفات، وفى حى بولاق الدكرور تم ضبط 2 عربة كارو وتروسيكل أثناء إلقاء المخلفات بالطريق العام بشوارع الأربعين والمساكن وأحمد حمدى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى قيام مدينة الحوامدية بضبط عربة كارو تقوم بفرز المخلفات بنهر الطريق وتم التحفظ عليها.