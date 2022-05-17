الصحة: مليون و754 ألف زيارة لوحدات تنظيم الأسرة خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان لــ 41 ألفا و343 منتفعة خلال شهر أبريل الماضى، من خلال العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيقا لـ«رؤية مصر 2030».





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان من خلال 79 قافلة، بالإضافة إلى 2134 زيارة للعيادات المتنقلة التى تم تنفيذها بالمناطق النائية والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه القوافل والعيادات المتنقلة قدمت خدماتها لـ 41 ألف و343 منتفعة، بينهم 9 آلاف و431 منتفعة جديدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزارة تقدم الدعم الفنى للعيادات التابعة للجمعيات الأهلية من خلال تدريب فرق العاملة بها لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية، كما يتم إمدادهم بوسائل تنظيم الأسرة بشكل دورى، وطبقًا لاحتياجاتهم، لافتًا إلى فتح عيادتين لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث الإسلامية بمحافظة الشرقية، والثانية بمستشفى زايد التخصصى بمحافظة الجيزة؛، ليصل إجمالى عيادات الجمعيات الأهلية «المُدعمة» التى تقدم خدمات تنظيم الأسرة إلى 484 عيادة، بواقع 419 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية، و65 عيادة تابعة لمشروع «2 كفاية».

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أن إجمالى زيارات المنتفعات لوحدات تنظيم الأسرة، بلغ مليون و754 ألفا و657 زيارة، بينهم 154 ألفا و483 منتفعة جديدة، لافتًا إلى صرف 2 مليون و188 ألفاً و964 وسيلة بمختلف أنواعها.

وقال «عباس» إنه تم تنفيذ مليون و411 ألفا و515 زيارة منزلية من خلال الرائدات الريفيات بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم من خلالهن تقديم 76 ألفا و781 ندوة تثقيفية للتوعية بخدمات ووسائل تنظيم الأسرة والترويج للخدمات الصحية ورفع الوعى الصحى للمجتمع، لافتًا إلى تحويل 750 ألفا و420 منتفعة لمنافذ تقديم الخدمة.

ولفت إلى عقد 46 ألف و257 ندوة بنوادى المرأة، لتنمية قدراتهن الذاتية وإكسابهن المزيد من الخبرات، مما يساعد على تمكينها اقتصاديا، حيث تم تدريب 32 ألفا و494 سيدة على بعض الحرف مثل المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بإنتاجها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة، وذلك إيماناً بأهمية دعم تنمية المرأة ورفع المستوى الاقتصادى للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار، خاصةً قرار الإنجاب، وذلك ضمن أهداف تحسين الخصائص السكانية.

وتابع «عباس» أنه تم عقد 4 دورات تدريبية لــ 41 طبيبا من مقدمى الخدمة والمشرفين الفنيين بالمحافظات على تركيب اللولب الهرمونى، بالإضافة إلى عقد 8 دورات تدريبية لــ 120 مثقفة سكانية بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والشرقية، وبنى سويف، والمنيا على البرنامج المطور للرائدات الريفيات لتحديث المعلومات لدى المثقفات السكانيات ورفع كفائتهن.

وأكد استمرار تفعيل خدمة الخط الساخن المجانى لمشورة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية (إحنا معاكى) على الرقم 08008880800 للرد على استفسارات السيدات بشأن وسائل وخدمات تنظيم الأسرة، والرد على الشائعات وتوجيه السيدات لأماكن تقديم الخدمة.