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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698259/صور--حقوق-إنسان-الشيوخ-تناقش-تطوير-تأمينات-مطروح- وأنشاء-مدرسة-ثانوى-بالبحيرة

بدأ اجتماع لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسه النائب محمد هيبه لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني عبد الحميد بشأن "انشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح" بحضور ممثلي الحكومه .

دوت الخليج ومن المنتظر أيضا أن تعقد اللجنه اجتماعا اخر برئاسه النائب محمد هيبه لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجية عبد الله بشأن كيفية انشاء مدرسة ثانويعام بقرية الربدان مركز شبرا خيت البحيرة بحضور ممثلي الحكومة. صور .. حقوق إنسان الشيوخ تناقش تطوير تأمينات مطروح وأنشاء مدرسة ثانوى بالبحيرة تح ويترأس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، النائب محمد هيبة، وتضم هيئة المكتب للجنة وكيلين هما النائب أبو الفتوح محمد، والنائب مجدى فريد، أما أمانة سر اللجنة فللنائبة رشا نصير.

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