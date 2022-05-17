انت الان تتابع تفاصيل خبر تنفيذ 770 مشروعا بتكلفة 7.7 مليار جنيه ضمن حياة كريمة بالقليوبية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698255/تنفيذ-770-مشروعا-بتكلفة-77-مليار-جنيه-ضمن-حياة-كريمة-بالقليوبية

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى مدينة شبين القناطر وذلك خلال اجتماع موسع له مع القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير المشروعات لمناقشة خطة العمل ونسب تنفيذ المشروعات بجميع القطاعات وتذليل أية معوقات تواجه منظومة العمل الخاصة بمشروعات المبادرة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

دوت الخليج

و ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس أسامة نافع مدير المشروعات والمهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة.

معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الاجتماع استعرض معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7.7 مليار جنيه حيث تم عرض نسب التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والأبنية التعليمية والصحة والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية، كما تمت مراجعة الأعمال التي تتم بمراكز الشباب والرياضة والكباري والرصف وتناول الاجتماع أيضًا رصد المعوقات التي تواجه بعض الأعمال الإنشائية بمراحل تنفيذ بعض المشروعات وآليات حلها من خلال التنسيق بين كل القطاعات للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

تضافر الجهود بين القطاعات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة

وكلف المحافظ بأهمية تضافر الجهود بين القطاعات وسرعة تنفيذ الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات مشددًا على ضرورة رصد معوقات التنفيذ إن وجدت ووضع حلول عاجلة لها وتلافيها حتى لا تؤثر على سير المشروعات مؤكدا أن ملف المبادرة الرئاسية أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء.

كما أوضح أن المحافظة حققت معدلات إنجاز جيدة حتى الآن في تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى بفضل التجاوب السريع والفوري لأجهزتها التنفيذية بشأن ما هو مطلوب من إجراءات بالمشروعات الجارية.

تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية

وشدد الهجان أنه لا يدخران المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيًا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، منوها إلى أن الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ اللمشروعات للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.