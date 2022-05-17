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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698254/وفد-تعليم-النواب-يتفقد-مستشفى-برج-العربى -وسرطان-الأطفال-بالإسكندرية

تفقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، مستشفى برج العرب الجامعي، ومستشفى سرطان الأطفال بالإسكندرية، حيث استقبل الدكتور شادي فاضل، مدير المستشفى، رئيس مجلس إدارة جمعية مستشفى سرطان أطفال الإسكندرية، الوفد البرلماني.

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وعرض فاضل، تفاصيل إنشاء الجمعية للمستشفى لعلاج أورام الأطفال، موضحا أنه يتم استقبال جميع الحالات المصابة حتى لو تلقت علاج في أي مكان آخر، مؤكدا أنه لا توجد قوائم انتظار حتى الآن.

وأشار إلى أن المستشفى يستقبل حالات المصابين من جميع أنحاء الجمهورية، بنحو ١٥٠٠ مريض سرطان أطفال، من أصل ما يقرب من ٨ آلاف مريض سرطان سنويا على مستوى الجمهورية.

وكشف أن المستشفي بها أحدث ميكروسكوب جراحي في العالم kinevo 900، مؤكدا أنه وفق خطة ٢٠٣٠ نستهدف أن تكون صرح طبي وتعليمي وبحثي.

وأشار الدكتور شادي فاضل، إلى أنه في ظل زيادة حالات الاستقبال للعلاج سواء التي تتلقى العلاج اليومي أو المقيمة، والتي يتم تقديم الخدمات في كافة التخصصات المرتبطة بعلاج الأورام، يتطلب زيادة الدعم للمستشفى، لاسيما وأنها غير قادرة على عمل إعلانات لجمع التبرعات.

كما طالب بدعم المستشفى لاستكمال المبنى الجديد والذي يسع ٨٠ سريرا لعلاج مرضى السرطان من الكبار وليس الأطفال فقط، لافتا إلى أن هناك إشكالية في أعداد التمريض، مطالبا بافتتاح مدرسة للتمريض بالمستشفى، تكون خاصة بعلاج الأورام.

وفد تعليم النواب يتفقد مستشفى برج العربى وسرطان الأطفال بالإسكندرية

وأشاد أعضاء لجنة التعليم، بالمستشفى، لاسيما وأنه تقدم العلاج بالمجان، وكذلك توفير انتقالات وإقامة في بعض المناطق القريبة من المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أنه سيتم بحث زيادة موازنات المستشفيات الجامعية في العام المالي المقبل، لاسيما وأن المستشفيات الجامعية تتحمل علاج ما بين ٦٠ إلى ٧٠% من الحالات.

وأكد أن أزمة عجز التمريض سيتم عرضها على وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، لإنهاء هذه الأزمة.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، وياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، رشا كليب، ليلى أبو إسماعيل، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، يتقدمهم النائب رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، وأمين اللجنة، رمضان راضي.