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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698252/ماذا-قدم-أوجوستي مع-الأهلي-لكرة-السلة-رجال-في-موسمه-الأول

توج رجال سلة الأهلي بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على فريق الاتحاد ‏السكندري ‏في المباراة الأخيرة من الدور النهائي الذي أقيم بنظام ‏best of 5‎‏.، أمس الإثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أوجوستي مع الأهلي في موسمه الأول

دوري السوبر

دوري المرتبط

كأس مصر

البطولة العربية.

فيما أقيمت المباراة على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى، وشهدت أداء قوي من ‏جانب ‏الفريقين، ونجح الفريق في الظهور بشكل مميز لينهي اللقاء لصالحه ٨٨-٧٥.

الأهلي يصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي

وتأهل النادي الأهلي رسميا إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه على وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي في مجموع المباراتين بنتيجة بنتيجة 2-6،وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة على ملعب السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.