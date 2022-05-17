انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثالثة على التوالي.. عودة عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى بعد خروجه بأيام حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698248/للمرة-الثالثة-على-التوالي-عودة-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-للمستشفى-بعد-خروجه-بأيام

يبدو أن الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تشهد تدهور كبيرا، فاللمرة الثالثة على التوالي يعود عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى بعد خروجه منها بأيام قليلة، رغم أن نجله كشف أن حالته كانت قد بدأت تشهد تحسن ملحوظ.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير عودة عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى

عاد عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن شهدت حالته الصحية تدهور ملحوظ بسبب اصابته بالتهاب رئوي حاد اذ ضاق تنفسه وسرعان ما نقلته أسرته للمستشفى.

جاء ذلك بعد أيام من خروجه من المشفى، اذ أعلنت اسرته في يوم الأحد الماضي خروجه وتحسن حالته مشيرين إلى أنه يخضع للمتابعة المنزلية فقط.

أزمات عبد الرحمن أبو زهرة المرضية

بدأت أزمات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بإصابته بفيروس كورونا المستجد منذ شهور، لكنه خرج بها متعافي وسليما بعد خضوعه للعلاج الطبي والنفسي في المستشفى، حتى شهد حضوره حفل زفاف حفيدته وتصدر التريند به أنذاك.

وبعدها بفترة تعرض الفنان عبدالرحمن أبو زهرة لإصابة شديدة وهي كسر في منطقة الحوض خلال شهر مارس الماضي ودخل العناية المركزة مرتين خلال تواجده في المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وإصابته بالجفاف من قلة الغذاء، ولم يمر يومين على خروجه حتى انتقل للعناية المركزة مرة ثانية، لينتقل للمرة الثالثة نتيجة تعرضه لإلتهاب رئوي حاد.

نجل عبد الرحمن أبو زهرة

وكان قد كشف نجل عبد الرحمن أبو زهرة في وقت سابق عن سبب دخول والده للمستشفى للمرة الثانية، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، فقال: “ يوم الخميس خرجنا من المستشفى إلى البيت بعد نجاح العملية التي خضع لها والدي بسبب إصابته بكسر في الحوض، وقرار الأطباء بإمكانية متابعة حالته في المنزل، واستمر بحالة جيدة حتى يوم الجمعة وتناولنا الإفطار معا”.

وتابع: “في وقت الإفطار اشتكى من عدم قدرته على التنفس وكانت درجة حرارته مرتفعة، واتصلنا بالإسعاف وتم نقله للمستشفى مرة أخرى، حتى الآن لا نعرف هل أصيب بالتهاب بعد العملية، وهو في حالة وعي ويستطيع الكلام معنا، والأطباء يحاولون الحفاظ على استقرار حالته، وأشكر سيل الرسائل والمشاعر والمكالمات من الناس الذين اطمأنوا على والدي”.