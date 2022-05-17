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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698244/خطة-النواب-تستمع-لوزيرة-التخطيط-حول-خطة-التنمية-الاقتصادية-والاجتماعية صور

دوت الخليج

خطة النواب تستمع لوزيرة التخطيط حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وتستعرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.

خطة النواب تطالب وزراتى المالية والتخطيط التنيسق بشأن مؤشرات ومعايير تقييم البرامج والأاداء

وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بإنشاء وحدة تكاليف خاصة بموازنة البرامج والأداء بكافة الوحدات الحكومية مع مراعاة الخلفية العلمية والخبرة، وألا يزيد سن المنضمين عن 45 عاما، كما طالب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة اللجنة بمؤشرات القياس فى موازنة البرامج والأداء.

وطالب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بمزيد من التنسيق بين وزراتى المالية والتخطيط فيما يتعلق بمؤشرات ومعايير تقييم البرامج نفسها. وكان أحمد الشيمى، ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قال خلال الاجتماع إن الوزارة اتخذت خطوات جادة لنشر فكر البرامج والأداء، مشيرا إلى إنشاء أول منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي، لافتا إلى أن المنظومة كانت مصدر تقرير تقدمه الوزارة للمجلس، بعنوان تقرير تقدم أعمال الحكومة. وطالب رئيس اللجنة الفرعية لموازنة البرامج والأداء، النائب أيمن محسب، بموافاة اللجنة بالمؤشرات التى أعدتها وزارة التخطيط لتقييم المؤشرات والأداء. اكتب إلى جروب البرلمان الاساسي.