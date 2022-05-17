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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /698251/الخارجية-مصر-تتابع-بقلق-التطورات-الجارية-في-طرابلس

صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس.

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مصر تناشد بضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا

وأضاف المتحدث الرسمي في بيانه: «أننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبي».

وحثَّ المتحدث الرسمي جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف.

وشدَّد السفير أحمد حافظ، على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

مصر تؤكد أهمية حوار المسار الدستوري

وأكَّد في هذا الإطار علي أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي الشقيق في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

حكومة باشأغا تعلن دخول طرابلس

وكانت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان برئاسة فتحي باشأغا، أعلنت ليل الإثنين الثلاثاء، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية، عن وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشأغا، برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.