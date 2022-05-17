لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

وقد لاحظ أولياء الأمور والاباء أن النتيجة تم عرضها باسلوب جديد ومختلف وقد لا يفهم البعض المقصود بما يجدونه مكتوباً في نتيجة الشهادة التي تسلمها وزارة التربية والتعليم للاباء وسوف نوضح شرحا لكل ما يجده أولياء الأمور في نتيجة شهادة الصف الرابع كما يلي:

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

يمكن الان الحصول على النتيجة الخاصة بطالب الصف الرابع الابتدائي من مدرسة الطالب أو من موقع الوازرة الرسمي وذلك بالدخول الى الموقع المخصص من هنا.

اختر خدمات التعليمية ثم خدمات التعليم الاساسي لعرض النتيجة قم بادخال بيانات الطالب بدقة وحدد الترم والسنة الدراسية وادخل الرقم القومي واضغط عرض النتيجة.