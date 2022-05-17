نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
ظهر بالفعل خلال الايام الماضية نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2022 وذلك في جميع محافظات مصر بأكملها ويسرع أولياء الأمور والأهالي الآن الى معرفة النتيجة واستخدام احدث الطرق للاستعلام عنها ومعرفة تفاصيلها.
شهادة الصف الرابع الابتدائي 2022
وقد لاحظ أولياء الأمور والاباء أن النتيجة تم عرضها باسلوب جديد ومختلف وقد لا يفهم البعض المقصود بما يجدونه مكتوباً في نتيجة الشهادة التي تسلمها وزارة التربية والتعليم للاباء وسوف نوضح شرحا لكل ما يجده أولياء الأمور في نتيجة شهادة الصف الرابع كما يلي:
- أول ما يلاحظه ولي الأمر عند النظر للنتيجة الجديدة هو اختفاء الأرقام تماما.
- تم استبدال الأرقام التي تعبر عن الدرجات بالألوان.
- تحتوي النتيجة على أربع ألوان مختلفة هم الأزرق والأخضر والأحمر وكذلك الأصفر.
- اللون الأزرق يدل على أن نتيجة الطالب ممتازة أي ما يفوق النسبة 85% أو كما تسميه وزارة التربية والتعليم بأنه يفوق التوقعات.
- أما عن اللون الأخضر فهو يعادل كلمة جيد جداً وهو ما تسميه الوزارة بأنه ممتلك للمعارف والمهارات أي ما يعادل نسبة 70%.
- أما اللون الأصفر فيعكس النجاح بنسبة جيد أي ما يعادل نسبة 60% وهو دلالة أن الطالب متقن لكن يلزمه المزيد من الاجتهاد.
- أما عن اللون الأحمر فهو لون الخطر وهو دلالة على أن الطالب لم يحصل على الدرجات الكافية للنجاح وأنه حصل على نسبة أقل من 50% ويجب عليه الخضوع لامتحانات الدور الثاني في هذه المادة.
- تتبع الوزارة هذه الطريقة لتقليل العبء على الطالب حتى لا يكون التنافس لنيل وتحصيل الدرجات بل للتركيز على اتقان المهارات والفهم، كما أن هذه الطريقة فيها حفاظ على مشاعر الطالب وتقليل من توتر الاباء في الدخول في منافسات حصد الدرجات والمنافسة مع الطلاب الاخرين.
لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022
اختر خدمات التعليمية ثم خدمات التعليم الاساسي لعرض النتيجة قم بادخال بيانات الطالب بدقة وحدد الترم والسنة الدراسية وادخل الرقم القومي واضغط عرض النتيجة.
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