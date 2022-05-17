موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون 2022 tamwin.com.eg – تحديث بيانات البطاقة التموينية

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن ضرورة تحديث بيانات الحاملين للبطاقات التموينية في أسرع وقت ممكن، وقد حذرت الوزارة من خطورة التأخر في اتمام التحديثات المطلوبة وأن هذا التأخير قد يعرض المستخدم لحرمانه من صلاحيات بطاقته التموينية وايقاف الخدمة عنه نهائياً.

تحديث بيانات البطاقة التموينية

وبخصوص التحديث المطلوب من قبل الوزارة فهو تحديث بيانات العملاء وذلك عن طريق اضافة رقم الهاتف الخاص بهم إلى البيانات الرسمية الخاصة بهم على قاعدة بيانات الوزارة، وهو ما يتم عمله عن طريق التوجه لأقرب فرع أو مكتب للتموين واضافة رقم الهاتف الخاص ولكن هناك عدة شروط يجب مراعاتها:

يجب أن يكون الهاتف المحمول الذي يرغب المواطن في اضافته تم تسجيله باسمه.

يجب أن يكون الخط المضاف بإسم رب الأسرة والذي تصدر البطاقة التموينية باسمه وليس باسم أي فرد آخر من افراد الاسرة.

إذا لم يكن خط الهاتف الخاص بك مسجلاً باسمك فهناك حلين لهذه المشكلة:

الحل الأول أن تتوجه لشراء خط محمول جديد باسمك رسمياً وذلك يكون من أي شركة محمول ثم تقوم باضافة هذا الخط الى قاعدة بياناتك على وزارة التموين. الحل الآخر أن تتوجه إلى الفرع الرئيسي لشركة المحمول التابع لها الخط الخاص بك وتطلب منهم نقل ملكية الخط الخاص بك إليك لأن خطك غير مسجل باسمك، وتقدم طلباً بهذا للشركة ويتم الرد عليك خلال أيام بالقبول أو بالرفض. إذا كان الخط غير مسجلاً باسمك لكنك تمتلك علبة الشراء الخاصة بالخط أو فاتورة البيع يمكن للشركة نقله لك فوراً بدون الحاجة الى تقديم طلب.

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون

كما تتيح الوزارة تحديث البيانات الكترونياً عبر موقع دعم مصر الرسمي “اضغط هنا” والدخول الى خدمات البطاقة التموينية واختيار خيار الاستعلام عن البطاقة التموينية فتقوم بتسجيل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ثم تدخل رقم الهاتف الخاص بك ولكن يجب أيضا في هذه الطريقة أن يكون الخط مسجلاً باسمك لتتمكن من حديث بياناتك على الموقع بشكل صحيح وتقبله الوزارة.