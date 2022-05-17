الخشت يلتقي بطلاب الجامعة في حوار أبوي خلال تفقده الحرم الجامعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:22 صباحاً - د. الخشت يؤكد للطلاب أهمية المرحلة الجامعية وضرورة استثمارها لاكتساب المهارات والخبرات والمعارف استعدادًا للمستقبل

د. الخشت للطلاب: تفاعلوا مع الأنشطة الإبداعية في المجتمع الجامعي وحققوا ذاتكم بما حصلتموه من تجارب ومعارف لخدمة بلادنا

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بعدد من الطلاب خلال جولته التفقدية بالحرم الجامعي، حيث طلب الطلاب من رئيس الجامعة الحديث معه فرحب بهم وفوجئوا باستجابته الفورية وجلوسه للتحدث معهم والاستماع إليهم.

ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة، حيث طلبوا منه بعض النصائح للنجاح والتفوق في الدراسة، وكيفية استغلال وتنظيم وقتهم، كما سأل الطلاب رئيس الجامعة عن كيفية إعداد أنفسهم للحياة العملية بعد التخرج واستكمال الدراسات العليا في الوقت نفسه.

وتحدث الدكتور الخشت مع الطلاب حول أهمية المرحلة الجامعية وما يكتسبه الطلاب في هذه المرحلة من خبرات ومهارات من خلال المنافسة الإيجابية مع زملائهم والاحتكاك بأساتذتهم والاستفادة منهم، وتعرضهم لخبرات ومعارف وعلوم تساعدهم على استيعاب عالمهم وما يحدث فيه من تطورات. وقدم الدكتور الخشت للطلاب خلاصة بعض تجاربه أثناء دراسته كطالب في كلية الآداب.

وحث الدكتور الخشت الطلاب على استغلال أوقاتهم الاستغلال الأمثل في تنمية مهارتهم في المجالات التي يفضلون العمل بها بالإضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية ومهارات التفاوض والعروض التقديمية وفن العمل في فريق ومهارات التفكير النقدي وريادة الأعمال.

ونصح رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بالاشتراك بفاعلية في مجتمعهم والانضمام للأنشطة الطلابية لتنمية مواهبهم والتعبير الإبداعي عن طاقاتهم، وأن يتحركوا في مسارات مختلفة في نفس الوقت حتى ينموا خبرتهم ومهاراتهم ويعملوا بالمجال الذي يناسب قدراتهم.