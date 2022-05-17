نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد الأعمال النهائية لتطوير الجناح البحري بمستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:22 صباحاً - بُناءً على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قام د. هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بتفقد الأعمال النهائية للتطوير بمبنى الجناح البحري لمستشفى السلام بورسعيد، أحد المستشفيات التسع التابعة للهيئة، والتي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير بالمستشفى على مدار الساعة، والتي من شأنها الإسراع في معدلات الأعمال الإنشائية بالمبنى لسرعة تشغيله لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل في أقرب وقت.

ومن المقرر أن يتكون مبنى الجناح البحري بمستشفى السلام من 7 أدوار ، كما ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى، حيث سيضيف للمبنى الرئيسى للمستشفى 80 سريرًا جديدًا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكُلوى تضم 33 جهازًا حديثًا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلًا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

كما تفقد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته أيضًا، الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيي التضامن بورسعيد، ودار صحة المرأة "النساء والولادة سابقًا"، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، والمترددين على الاستقبال والحوادث، على أرض الواقع.