لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها في الفترة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:22 صباحاً - عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة أعضاء وعضوات اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

حيث أكدت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع ناقش أهمية الحوار الوطني من اجل حياة كريمة ،كما تحدثت عن دور أبناء سيناء في الحفاظ علي أرض الوطن .

وأضافت مقررة اللجنة أن الاجتماع ناقش أهمية دعم وتوطين الصناعات الوطنية المرتبطة بالبيئة ، وتقليل الواردات ، والاهتمام بالمعاهد الصناعية وتدريب الشباب .