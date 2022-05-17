معلومات الوزراء: استطلاع صادر عن شركة Ipsos العالمية أن متوسط السعادة العالمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:22 صباحاً - أظهرت نتائج استطلاع رأي صادر عن شركة Ipsos العالمية أن متوسط السعادة العالمية في 30 دولة عام 2022 بلغ 67%، أي أن هناك اثنين من كل ثلاثة بالغين "سعداء"، حيث إن انتشار السعادة على مستوى العالم أعلى بأربع نقاط مئوية مما كان عليه في يوليو وأغسطس 2020، وأعلى بثلاث نقاط مما كان عليه في مايو ويونيو 2019، ومع ذلك فهو أقل بمقدار 10 نقاط مما كان عليه قبل 10 سنوات في أواخر عام 2011، حيث بلغ 77%.

وأفاد نحو 15٪ من المواطنين بأنهم سعداء للغاية و52٪ بأنهم سعداء، ومن بين البلدان التي شملها الاستطلاع، كانت السعادة أكثر انتشارًا في هولندا وأستراليا، حيث وصف نحو 86٪ و85٪ من المواطنين -على التوالي- أنفسهم بأنهم سعداء "جدًا"، تليهما الصين وبريطانيا بنحو 83٪ لكل منهما، والهند بنحو 82٪، وفرنسا والمملكة العربية السعودية بنحو 81٪ لكل منهما، وكندا بنحو 80٪، وهناك دولتان فقط بهما أقل من شخص واحد من بين كل شخصين بالغين يقولان إنهما سعيدان، وهما الأرجنتين وتركيا.

كما تظهر النتائج أن الناس في جميع أنحاء العالم يرون صحتهم ورفاهتهم (الجسدية والعقلية)، وعائلاتهم (الشريك/ الزوج والأطفال)، والشعور بالهدف من الأمور التي تمنحهم "أعظم سعادة"، بعد ذلك تأتي ظروفهم المعيشية، والشعور بالأمان والتحكم، ووجودهم في الطبيعة، والحصول على وظيفة ذات مغزى، والحصول على المزيد من المال، ويُنظر إلى بعض العناصر على أنها مصادر للسعادة على نطاق واسع حاليًّا أكثر مما كانت عليه في عام 2019 قبل الجائحة.