بنى سويف فى المقدمة.. 5 ملايين جنيه باكورة صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - جاءت فى المقدمة مديرية أوقاف بنى سويف، حيث حققت إجمالى 710 صك أضاحى بمبلغ 1562000 جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

وللمشاركة فى مشروع صكوك الأضاحى من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية: (01115001595 - 01552563217 - 01120857330)، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف.

أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية:

‏البنك المركزى حساب رقم: 2 / 22222 / 450 /9.

‏بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999.

‏البنك الأهلى حساب رقم: 0013070465285400014.

‏البنك الزراعى المصرى حساب رقم: 919002000155711006.

‏البريد المصرى حساب رقم: 0163600034039818.

‏أو من خلال خدمة فورى دهب: كود (92791 للحوم السودانية) وكود (92792 للحوم البلدية).