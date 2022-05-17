محافظ أسوان: تنفيذ مشروع موقف لسيارات النقل الثقيل على مساحة 4 آلاف فدان

جدة - نرمين السيد - ألتقى أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، بوفد الشركة الوطنية للطرق برئاسة اللواء مجدى أنور، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس جورج سامح مدير عام التخطيط العمرانى.





وتم خلال اللقاء استعراض دراسة تنفيذ مشروع إنشاء وإدارة موقف سيارات النقل الثقيل على مساحة 23 فدانا تشمل مركز خدمة متكامل، ومحطة وقود وكافتيريات ومطاعم، وكذا مراكز توكيلات وصيانة للسيارات ومركز خدمة عملاء ودورات مياه عمومية وذلك بجوار الموقف الدولى البرى بكركر ضمن مخطط التنمية العمرانية المتكامل على مساحة 4 ألاف فدان تقريباز ويأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة المستمر لتحقيق التنمية الشاملة باستغلال المزايا النسبية للمقومات الاقتصادية والطبيعية بطرح مشروعات استثمارية ذات جدوى وعوائد اقتصادية كبيرة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصبح أسوان الباب الملكى تجاه الأسواق الإفريقية. وأكد محافظ أسوان أن هذا المشروع الحيوى يستهدف القضاء على انتشار المواقف العشوائية وتكدس هذه الحافلات على الطرق السريعة، بجانب الحد من الحوادث المرورية على طريقى "أسوان / أبو سمبل، وأسوان / القاهرة الصحراوى الغربى" فى ظل توفير كل الخدمات المختلفة للسائقين، بالإضافة إلى تنمية موارد الدولة، لافتا إلى أن مشروع موقف النقل الثقيل يستوعب حوالى 230 سيارة نقل ثقيل يوميا، وسيضم العديد من الخدمات المتكاملة إذ أنه مرتبط بتنمية منطقة قرى كركر وخلق مجتمع عمرانى متكامل مما سيساهم فى توفير فرص عمل عديدة للشباب الأسوانى، وخصوصا أنه مخطط أن يضم منطقة لوجستية متكاملة تشمل سوق للجملة وقرية بضائع ومخازن وثلاجات ومعارض ومركز مال وأعمال، بجانب المشروعات الثقافية والتراثية والحرفية، بالإضافة إلى المشروعات الرياضية والتعليمية لخلق مجتمع جاذب للسكان فى ظل توافر فرص العمل والأنشطة الإقتصادية المختلفة الداعمة لذلك.

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