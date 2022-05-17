نائب رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد تطوير الجناح البحرى بمستشفى السلام بورسعيد

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة هيئة الرعاية الصحية، الأعمال النهائية للتطوير بمبنى الجناح البحرى لمستشفى السلام بورسعيد، أحد المستشفيات التسع التابعة للهيئة، والتى تقدم خدماتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.





جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وفى إطار المتابعة الميدانية لأعمال التطوير بالمستشفى على مدار الساعة، والتى من شأنها الإسراع فى معدلات الأعمال الإنشائية بالمبنى لسرعة تشغيله لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل فى أقرب وقت.

ومن المقرر أن يتكون مبنى الجناح البحرى بمستشفى السلام من 7 أدوار، كما ستزيد الطاقة الاستيعابية للمستشفى، إذ سيضيف للمبنى الرئيسى للمستشفى 80 سريرا جديدا بجميع الأقسام، علاوة على وحدة جديدة لمرضى الغسيل الكلوى تضم 33 جهازا حديثا، ووحدة قسطرة القلب والعناية المركزة بسعة 10 أسرة، فضلا عن قسم الأشعة والتحاليل، و4 غرف للجراحات المختلفة، وغرف للولادة وعلاج الحروق.

كما تفقد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال زيارته أيضا، الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيى التضامن بورسعيد، ودار صحة المرأة "النساء والولادة سابقا"، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، والمترددين على الاستقبال والحوادث، على أرض الواقع.