106 % زيادة فى معدلات إشغال فنادق القاهرة بالربع الأول من 2022

جدة - نرمين السيد - ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن فنادق القاهرة شهدت زيادة فى معدلات إشغالاتها بنسبة 106% خلال الربع الأول من 2022، فى حين بلغت معدلات إشغال فنادق شرم الشيخ نحو 46% والغردقة 84%.





جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاء بعنوان "قفزة ملحوظة حققتها فنادق القاهرة خلال الربع الأول من 2022". واستعرض الإنفوجراف أبرز ما أعلنته مؤسسة "كوليرز إنترناشيونال" عن توقعات إشغالات الفنادق المصرية خلال الربع الأول من 2022، وأشار إلى توقع إضافة 4200 غرفة فندقية جديدة لسوق الفنادق المصرية، لتشهد الغردقة وحدها إضافة أكثر من 2000 غرفة بحلول 2024. وأوضح الإنفوجراف أبرز عوامل تعافى معدلات إشغالات الفنادق، ومنها: تخفيف قيود السفر، وعودة سياحة الأعمال والترفيه، إلى جانب العلاقات السياسية القوية بين مصر وبعض الأسواق السياحية الرئيسية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

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