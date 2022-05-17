عاجل.. مصر: نتابع بقلق التطورات الجارية فى طرابلس

جدة - نرمين السيد - صرَّح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية فى طرابلس، وأننا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الحفاظ على الهدوء فى ليبيا، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات الشعب الليبى.





وحثَّ المتحدث الرسمى، جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أى خطوات من شأنها تأجيج العنف. وشدَّد السفير أحمد حافظ على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ليبيا بالتزامن وبدون تأخير. وأكَّد فى هذا الإطار على أهمية حوار المسار الدستورى الجارى الآن فى القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبى الشقيق فى الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة.

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