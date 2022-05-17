ختام مشروع تطوير البنية التحتية لمركز التعلم الإلكترونى بـ«الأعلى للجامعات»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرا حول حفل ختام مشروع "تطوير البنية التحتية للمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية"، وذلك بالتعاون بين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والمجلس الأعلى للجامعات.





وأفاد التقرير أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير البنية التحتية للمركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، وتوفير خوادم حديثة للمركز، لاستيعاب المقررات الإلكترونية المطلوبة، فضلا عن التدريب الافتراضى لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وكذلك رفع كفاءتهم للعمل على تقديم المناهج الجامعية، وإدارة الفصول الافتراضية عن بعد، والعمل على نظام إدارة التعلم Learning Management System (LMS)، بالإضافة إلى إنتاج أعضاء هيئة التدريس الفيديوهات الرقمية وفقا للمعايير التربوية والفنية، وذلك فى إطار السعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، والتصدى للتحديات التى أحدثتها جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يأتى فى ضوء إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التعليم الهجين، والذى يعتمد على الدمج بين التعليم التقليدى والتعلم عن بعد، لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات المصرية، مع استخدام تقنيات التعلم الإلكترونى، إضافة إلى إنتاج المقررات الإلكترونية، واستخدام المقررات الإلكترونية المتاحة على نظام إدارة التعلم بالمركز القومى للتعليم الإلكترونى.

وأوضح التقرير أنه تم عقد جميع الورش التدريبية لهذا المشروع افتراضيا على مدار أربعة أشهر بإجمالى عدد 26 ورشة، حيث تم تدريب (1005) أعضاء هيئة تدريس مقسمين على جميع الجامعات الحكومية المصرية.

وانتهى المشروع إلى عدد من التوصيات من أهمها: الاهتمام بتنمية مهارات التواصل الإلكترونى بين أساتذة الجامعات والطلاب، تطوير الكتاب الإلكترونى التفاعلى، العمل على تصميم العروض التقديمية المتطورة والتفاعلية، إنتاج الفيديوهات الرقمية، وكذا الاهتمام بالإنفوجراف والرسوم المتحركة فى العملية التعليمية، استخدام الفصول الافتراضية فى العملية التعليمية، المداومة على الاتصال والتفاعل المستمر بين الجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بمجالات التربية والتعليم، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية وتشجيعية للطلاب المتفوقين على مستوى الجامعات فى مختلف المجالات.

حضر حفل الختام، أ. السيد العبسى الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لليونسكو، د. رامى إسكندر نائب مدير المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، د.نانسى الدمرداش مدير المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، د. مارى آن مانسون أخصائى برنامج التعلم بمكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، فضلا عن مشاركة ممثلين من الجامعات المصرية.