منطقة شمال سيناء الأزهرية: لم نرصد أى شكاوى من امتحانات النقل بالثانوية

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للنقل الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى بمعاهد شمال سيناء الأزهرية بدون شكوى، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى.





وأضاف رئيس الإدارة - خلال تفقده أعمال الامتحانات ببعض المعاهد اليوم الثلاثاء- أن الامتحانات تجرى اليوم فى مادتى الحديث وعلومه، والأحياء لمدة ساعتين لكل مادة بالنسبة للصف الأول علمى، وفى مادتى الحديث وعلومه، واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين لكل مادة للصف الأول أدبى، كما تجرى فى مادتى اللغة الأجنبية الأولى لمدة 3 ساعات، التربية الفنية لمدة ساعة ونصف بالنسبة للصف الثانى علمى وأدبى. وأشار إلى أن الامتحانات تتم بشكل منظم، وأنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل المعاهد واللجان، وأن الإدارات التعليمية وموجهى العموم يشرفون بشكل مباشر على الامتحانات ووضع الأسئلة واصفا إياها بأنها فى مستوى الطلاب المتوسط. وكانت امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الثانوية الأزهرية ومعاهد القراءات بشمال سيناء للصفين الأول والثانى قد بدأت يوم السبت الماضى.

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