«الإسكان» و«الهيئة الهندسية» يستعرضان عددا من المشروعات المشتركة بمحافظة الإسكندرية

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698239/الإسكان-والهيئة-الهندسية-يستعرضان-عددا-من-المشروعات-المشتركة-بمحافظة-الإسكندرية

اجتمع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بمحافظة الإسكندرية، ومدينتى العلمين ورشيد الجديدتين، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.

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توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وصرّح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة الحالية والمستقبلية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للمشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في محافظة الإسكندرية، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية التي تشهدها محافظة الإسكندرية، في إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

طفرة هائلة فى التطوير والتنمية العمرانية بمحافظة الإسكندرية

وأوضح الوزير إلى أنه تم أيضًا خلال الاجتماع، مناقشة موقف مشروع صواري بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وموقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروعات مدينة رشيد الجديدة، وهما من مدن الجيل الرابع، ويضمان مختلف الأنشطة السكنية والتعليمية والخدمية، التي توفر الفرص الاستثمارية المتنوعة، وفرص العمل فى المجالات المتعددة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد العزازي، المشروعات السكنية والخدمية والتنموية المختلفة الجاري والمخطط تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية تشهد طفرة هائلة فى التطوير والتنمية العمرانية، بما يليق بمكانتها كعروس البحر المتوسط..