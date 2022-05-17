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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698236/بـ4-محافظات-أماكن-القوافل-الطبية-لوزارة-الصحة-اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، 4 قوافل طبية؛ للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، بـ 4 محافظات تستمر حتى غدًا الأربعاء.

دوت الخليج

القوافل الطبية لوزراة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القوافل الطبية ستتواجد في 4 محافظات هم: «القليوبية - الجيزة - الإسكندرية - أسيوط»، وتستمر على مدار يومي 17 و18 مايو، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تستهدف القرى النائية التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

التخصصات الطبية بالقوافل

وتقدم الوزارة من خلال قوافلها عدد من التخصصات الطبية مثل: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل - الأنف والأذن - العظام»، بالإضافة إلى وجود صيدلية خاصة بالقافلة لصرف العلاج اللازم للمواطنين بالمجان.

أماكن القافلة الطبية بوزارة الصحة

وحددت الوزارة عدة مناطق بـ8 محافظات، من المقرر أن تتواجد بها القوافل الطبية على مدار يومين، وهم:

- أبو رواش حي كرداسة بمحافظة الجيزة.

- العزايزة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

- بقيرة مركز بنها بمحافظة القليوبية.

- بغداد مركز العامرية بمحافظة الأسكندرية.

عيادات المرأة الآمنة

كما توفر وزارة الصحة والسكان، عيادات المرأى الآمنة، بمركز طبي أهالينا بمحافظة القاهرة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت الوزارة أن هذه العيادات توفر مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة تحافظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، كذلك الاستفادة من خدمات الدعم الصحي والإرشاد النفسي، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.