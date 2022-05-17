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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698235/نجيب-ساويرس-يهنئ-الزعيم-عادل-إمام-بعيد-ميلاده-أعظم-ممثل-عصره

حرص رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاد الـ 82، بتوجيه رسالة إشادة له ولأعماله الفنية المختلفة التي لطالما أضحكت الكثير من المصرين وغير المصريين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهنئة نجيب ساويرس لـ عادل إمام في عيد ميلاده

كتبت نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة“تويتر”: “كل سنة و "الزعيم " طيب و بصحة و بخير . بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم و أسعدتهم بأعمالك .. أشكرك و اتمنى لك كل السعادة و الصحة”.

وتابع: “سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده و هون عليها و كان سبب في فرحها… شكرا صديقى العظيم”.

أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية

يذكر أن أخر ظهور للفنان عادل إمام على الساحة الفنية والتريندات كان من خلال ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الذي كشفت عن أخر مكالمة بينهما، فقالت: “ "من أحلى المكالمات اللى جات لى فى حياتي، فجأة و من غير مناسبة.. مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت ان بابا اللى بيكلمنى و الله، الحمد لله انك بخير و سمعت صوتك و اتطمنت عليك.. عادل امام سعيد صالح".

شائعات الوفاة تلاحق عادل إمام

هذا ولاحقت الفنان عادل إمام العديد من الشائعات تفيد بوفاته واحدة تلو الأخرى تكاد تكون كل شهر أو مرتين في الشهر، أتى ذلك بسبب غيابه الطويل عن الوسط الفني سواء بالظهور في الفاعليات المختلفة أو بعدم مشاركته في السباقات الرمضانية كعادته، وربما يكون بسبب لجوءه للمنزل بشكل دائم في الفترة الأخيرة.

وصرحت أسرته بأن هذا الغياب الطويل لـ عادل إمام الذي يحزن له الوسط الفني، بسبب تخوفه من فيروس كورونا وانتقال العدوى له والتي ممكن ان تؤدي إلى إرهاقة الشديد ومعاناة طويلة مع الفيروس بسبب قلة مناعته.

السيرة الفنية لـ عادل إمام

بدأ الفنان عادل إمام حياته الفنية على مسرح الجامعة ومنها إلى عمل السينما، وكانت بدايته عام 1962 بأدوار صغيرة، وتألق في لون الكوميديا ليقدم عدة مسرحيات هلى رأسها أنا وهو وهى عام 1962 في دور دسوقي أفندي وكيل المحامي مع النجم فؤاد المهندس، ثم اشترك في مسرحية النصابين عام 1966 على مسرح الحكيم، ومسرحية البيجامة الحمراء عام 1967، ليعترف الجميع بموهبته.