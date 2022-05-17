«أسراب الناموس والحشرات الضارة تهاجم الأهالي»..طلب إحاطة للنائبة فاطمة سليم بشأن استمرار الشكاوى من تلوث مصرف اللبيني ببنى سويف

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698233/أسراب-الناموس-والحشرات-الضارة-تهاجم-الأهاليطلب-إحاطة-للنائبة-فاطمة-سليم-بشأن-استمرار-الشكاوى-من-تلوث-مصرف-اللبيني-ببنى-سويف

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الرى بشأن إستمرار شكاوى أهالي بني سويف من تلوث مصرف اللبيني بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى وهو الأمر الذي يهدد حياة آلاف الأسر المتواجدة بمحيط المصرف.

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وأكدت النائبة فاطمة سليم على أن شكاوى جديدة من الأهالى بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى ببنى سويف من تلوث مصرف الليبينى، حيث إنتشار أسراب الناموس والروائح الكريهة والحشرات الضارة ومع مرور الوقت سيصبح مستنقع للأمراض والأوبئة وهو ما يمثل كابوس لأهالي القرية بسبب انتشار رائحته الكريهة وما يخلفه من انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والعضوية بجانب انتشار القوارض والزواحف والحشرات، وأصبح البعوض والناموس شيء لا يحتمل ويطارد الأهالي داخل منازلهم.

طلب إحاطة جديد للنائبة فاطمة سليم بشأن إستمرار الشكاوى من تلوث مصرف اللبيني ببنى سويف

ولفتت إلى أن هذه الشكاوى لم تكن الأولى من نوعها حيث سبق وأن تم إثارة هذه الشكاوى بأروقة مجلس النواب، وتم تشكيل لجنة لدراسة وضع المصرف وتداعياته السلبية إلا أنها لم تحقق شيئ ولا تزال صور التلوث منتشرة والأهالي يشكون خاصة مع قدوم فصل الصيف والذى يكون بيئة خصبة لانتشار التلوث، وهو الأمر الذى يتطلب تحرك عاجل من الحكومة بمختلف أجهزتها بحد أدنى تفعيل أعمال التطهير بشكل مستمر خاصة فى محيط المناطق السكنية مع وضع حل للصرف الصناعي أيضا به عقب تحويله على المصر من جانب بعض مصانع منطقة كوم أبو راضي الصناعية.