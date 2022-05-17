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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /698228/بعد-ساعات-انطلاق-الدورة-75-لمهرجان-كان-السينمائي

تستعد إدارة مهرجان كان السينمائي الذي ينتظهر عدد كبير من نجوم الفن والجمهور بإطلالته المميزة، لإطلاق دورته الـ 75 خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل انطلاق الدورة 75 لمهرجان كان

وكن قد استعد عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم للهرجان من خلال سفرهم لمقر المهرجان للاحتفال بأكبر حدث فني وسينمائي عالمي، والذي كان من بينهم الفنان حسين فهمي باعتباره رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدوليـ فضلا عن والمخرج أمير رمسيس.

تفاصيل مهرجان كان الدورة 75

ومن المقر أن تقديم النجمة فيرجيني إيفيرا حفلي الافتتاح والختام بالمهرجان وسيعرض خلال فاعليات الحفل الافتتاحي لأول مرة فيلم الزومبي Z للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، كما سيعرض فيلم Top Gun: Maverick بطولة النجم توم كروز، ومن إخراج جوزيف كوسينسكي.

أفلام مهرجان كان

جدير بالذكر أنه، ستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية