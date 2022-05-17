أرقام محمد صلاح مع ليفربول موسم 2022/2021

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - حقق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، اللقب الثاني له مع الريدز هذا الموسم، بعد التتويج ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح على حساب تشيلسي بنتيجة 6/5، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام محمد صلاح مع ليفربول موسم 2022

شارك محمد صلاح مع ليفربول على المستوى الأوروبي في 56 مباراة، كما لعب مباراتين في كأس العالم للأندية، ساهم فيهما بصناعة هدف وتمكن من تحقيق اللقب.

فيما من المقرر أن ينتظر أن تكون مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد 2022 هي المشاركة رقم 57 للنجم المصري مع "الريدز" على المستوى الأوروبي.

نتيجة مباراة ليفربول ضد فياريال

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه بعد الفوز على فياريال الإسباني في مجموع لقائي الذهاب والعزودة بنتيجة 2-5.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يصعد فيها محمد صلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وكلها كانت مع ليفربول، حيث صعد عام 2018، لكنه خسر أمام ريال مدريد، وفي عام 2019 صعد وفاز، بعد التغلب على توتنهام الإنجليزي في النهائي، وهذه هي المرة الثالثة، والتي ينتظر فيها الفائز من فريقي ريال مدريد ومانشيستر سيتي.

مباراة الذهاب

وفاز فريق ليفربول على فياريال، قبل 6 أيام، بنتيجة هدفين مقابل لا شيئ في مباراة الذهاب، حيث افتتح الفريق الإنجليزي التسجيل في الشوط الثاني للمباراة، مع حلول الدقيقة 52 عن طريق جورادن هندرسون الذي سدد كرة قوية من الجهة اليمني غالطت حارس فياريال وسكنت الشباك.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني بعد أقل من 3 دقائق من الهدف الأول، من تمريرة سحرية من محمد صلاح.

وتألق فريق فياريال في شوط المباراة الأول، حيث استطاع احزار هدف أول في الدقيقة 3 عن طريق بولاي ديا، وفي الدقيقة 41 ضاعف فرانسيس كوكلين النتيجة، لتصبح نتيجة مباراة الذهاب والعودة التعادل الإيجابي 2-2.

ريمونتادا ليفربول

لكن في الشوط الثاني، تدارك فريق ليفربول الموقف، وقلب الطاولة على فياريال، عن طريق فابينيو في الدقيقة 61 بأسيست من محمد صلاح، ثم تعادل لويس دياز في الدقيقة 67 وفي الدقيقة 74 نجح ساديو مانيه في إحراز التقدم لليفربول بعد مراوغة الدفاع والحارس.