وظائف بنك الإسكندرية 2022 دوت الخليج ينشر الشروط والتفاصيل

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القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - 698241 /698241/وظائف-بنك-الإسكندرية-2022-تحيا-مصر-ينشر-الشروط-والتفاصيل 10:33 ص - الثلاثاء 17 مايو 2022 أعلن بنك الإسكندرية عن وظائف خالية للشباب في جميع فروع بنك الإسكندرية على مستوي الجمهورية، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأيضا أصحاب الخبرة في المجال المصرفي، وينشر دوت الخليج وظائف بنك الإسكندرية وكيفية التقديم عليها والشروط المطلوبة. يمكن التقديم على وظائف بنك الإسكندرية عبر موقع التوظيف لينكد إن، وسنتعرف في هذا التقرير عن تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية وشروطها متطلبات وظائف بنك الإسكندرية يكون لديه الفهم المالي الأساسي، وذلك من حيث الربح والخسارة الأساسي، والقدرة على حساب عائد الاستثمار للتسويق، وإدارة استثمارات الحملة مقابل العوائد.

تطوير استراتيجية تجارية، وحملات تصميم تتماشى مع أهداف العمل.

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والمشروع لتحقيق الإيرادات الاستراتيجية، وحصة السوق وأهداف الابتكار.

تحديد الشراكات المحتملة مع التجار ليتماشى مع استراتيجية الولاء وركائزها.

ضمان وجود تحليل السوق والتنافسية، والقطاعات لتحديد الفرص المحتملة الجديدة.

تحليل وتحديد الإجراءات التصحيحية لتحسين نتائج الأعمال. شروط وظائف بنك الإسكندرية يكون المتقدم لديه خبرة من 5 سنوات إلى 7 سنوات.

إجادة اللغة الإنجليزية.

اتقان مهارات اتصال قوية وتحليلية وحل المشكلات.

اتقان مهارات حاسوبية ممتازة، ومهارات التعامل مع الآخرين.

إجادة الأرقام والقدرة على إنشاء أو التعامل مع المصفوفات.

إمكانية توصيل المتطلبات الفنية والتجارية لفرق الوظائف الأخرى.

الخبرة في المنصات المصرفية الرئيسية. تابع موقع دوت الخليج علي

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